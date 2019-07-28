شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف فاكهة بأقل من 10جنيهات.. المانجو من بينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة خلال الأيام الماضية انخفاضا كبيرا عن العام الماضى حيث تضاعفت الكميات المعروضة بالأسواق، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار، ولذلك نرصد أرخص 10 أصناف فاكهة فى السوق بأقل من 10 جنيهات للكيلو، وذلك حسب الأسعار المقررة بسوق الجملة. عنب بناتى أحمر 4-6 جنيهات عنب بناتى أصفر4-6 عنب رومى أحمر 5-8 تفاح مصرى 5-8 Advertisements تين برشومى 6-10 رمان 6-10 كنتالوب 3-6 شمام 3-6 مانجو بلدى 5-10 خوخ عرايشى 4-7

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