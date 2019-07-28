شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مغادرة أول رحلة طيران للحج السياحى للبرنامج "الاقتصادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد أولى رحلات طيران الحج السياحى، وذلك بعد أن انطلقت أول أمس أولى رحلات الحج البرى، وستتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ36 ألف حاج إجمالى عدد الحجاج السياحى، فى حين ستبدأ عودة أول رحلات الحجاج فى 4 ذو الحجة، عقب إنتهاء مناسك الحج.

وقامت لجان من وزارة السياحة بالانتهاء من عمل فحص المركبات السياحية المقلة للحجاج وفقا لضوابط الحج البرى لهذا العام، وذلك بمعرفة لجنة من مهندسى الوزارة ومهندسى مركز صيانة السيارات التابع لوزارة الداخلية لإجراء الفحص السياحى والفنى.

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وشهدت أروقة وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، تكثيف للعمل تسهيلا على الحجاج المصريين، ولمتابعة أحوالهم والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم، وفى الوقت ذاته ضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية، والتأكد من التزامها بضوابط الحج وبتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج بما يضمن نجاح الموسم.

وتبلغ أعداد الفائزين بقرعة الحج السياحى 36 ألف مواطن تم تقسيمهم على برامج الحج السياحى الأربعة، 12 ألف تأشيرة للحج البرى، و12 ألفا للحج الاقتصادى، و12 ألفا للمستويين الأربع والخمس نجوم تشكيل لجنة فنية مصغرة، لتكون فى حالة انعقاد دائم حتى نهاية موسم الحج هذا العام.

وتعمل وزارة السياحة على تشكيل لجان لتقديم كل التسهيلات للحجاج والشركات المنفذة لرحلات الحج، وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركات أثناء استكمال الإجراءات التنفيذية لموسم الحج، وتتابع اللجنة كافة المراحل، وصولا إلى نهاية الموسم.