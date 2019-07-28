شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو أكثر مكان يستخدم به المصريون للإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان أماكن استخدام الإنترنت لأفراد الأسر المصرية، خلال الربع الأخير من 2018، أن نسبة أفراد الأسر المصرية التى تستخدم الإنترنت من المنزل بلغت نحو 94.6%.

وذكر التقرير بشان نسبة استخدام أفراد الأسر المصرية للإنترنت عن طريق الجيران والأصدقاء فقد بلغ نحو 39.9%، فى حين كانت نسبة من يستخدمونه فى الجهات التعليمية 37.6% وكانت فى المرتبة الأخيرة نسبة الذين يستخدمونه فى مقر العمل ومقاهى إنترنت 8.3% و6.5% على التوالى.

أما من ناحية دورية التعامل مع الإنترنت لأفراد الأسر المصرية فقد أوضح التقرير أن نسبة الأسر المصرية التى تستخدم الإنترنت بشكل يومى بلغت نحو 66.4% بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت بشكل أسبوعى 17.3% فى حين بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمونه بشكل غير منتظم نحو 16.2%.