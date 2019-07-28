شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 55.90 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه تلك ، ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.20 دينار ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 52.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 60.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 58.00 .