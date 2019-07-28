صناعات وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 28-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) في آخر جلساته ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نستبها 2.16% بما يعادل 5.00 نقطة
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 250.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 230.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 230.00 ومستوى المقاومة 243.00 .
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