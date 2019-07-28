شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 9.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 809.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 744.0 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 762.00 ومستوى المقاومة 800.00 .