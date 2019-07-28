السريع يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 28-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة السريع (1213) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وتأتي انخفاضات السهم الأخيرة على الثر كسره لمستوى الدعم المحوري 9.45 ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.76% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر السهم عند سعر 7.80 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليتصدر السهم قائمة الأكثر نشاطاً بالكمية ، مع الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7.74 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5.58 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 9.00 .
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