الارشيف / الاقتصاد

الإنماء يستفيد من دعمه الحالي ويبدأ بالتعافي – تحليل صباحي - 28-07-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستفيد من دعمه الحالي ويبدأ بالتعافي – تحليل صباحي - 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 25.05 ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.20 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 25.05 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.55 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 26.55 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنماء يستفيد من دعمه الحالي ويبدأ بالتعافي – تحليل صباحي - 28-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا