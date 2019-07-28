شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستفيد من دعمه الحالي ويبدأ بالتعافي – تحليل صباحي - 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 25.05 ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.20 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 25.05 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.55 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 26.55 .