شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.39% بما يعادل -1.70 ريال ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستند إلى آخر محطاته الإيجابية التي قد تساعده على اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وهو دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 70.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 73.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.00 ومستوى المقاومة 72.00 .