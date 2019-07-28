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شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي - 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 11.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 0.12 ريال .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أ على مستوى 11.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 12.27 الذي يمثل نسبة 61.8% منها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.30 ومستوى المقاومة 12.00 .
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