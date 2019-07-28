شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 28-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 11.18 ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.69% بما يعادل 0.30 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 11.18 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 10.15 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 11.98 .