الرياض يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 28-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الرياض (1010) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما عرضه لضغطه السلبي ، مما أدى إلى تخطيه لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -0.10 ريال . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 27.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 25.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .

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