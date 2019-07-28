"الإحصاء" يعلن غدا مؤشرات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤتمرا صحفيا، غدا الاثنين، لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة ومؤشرات الفقر لعام 2017/2018، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. يشار إلى أن مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك، يعد من أهم المسوح التى يجريها الجهاز كل سنتين ويهتم به كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية، نظرا لما يتضمنه من بيانات تتعلق بمعدلات الفقر فى مصر، وكذلك كل التغيرات التى طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين.

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