اليوم.. مؤتمر لمبادرة "فكرتك شركتك" بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫تنظم مبادرة فكرتك شركتك، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مؤتمرا اليوم الأحد لعرض إنجازاتها فى مجال ريادة الأعمال وتوقيع اتفاق جديد بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقى لدعم رواد الأعمال. يشهد اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومالين بلومبرج، مديرة بنك التنمية الأفريقى فى مصر، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وعدد من شباب فكرتك شركتك ورواد الأعمال. يذكر أن المبادرة حققت نجاحات كبيرة فى ريادة الأعمال من خلال تقديم تمويلات للأفكار الجذابة.

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