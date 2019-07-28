«رؤى المدينة» تتطلع لشراكات مع المطورين وتوفير فرص استثمارية متميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس خالد التلمساني أن الشركة تتطلع لعقد شراكات استراتيجية مع كافة المطورين وتوفير فرص استثمارية متميزة ومثمرة لعموم المستثمرين والقطاع الخاص.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل أمس، والتي عقدتها لمدة يومين في مقرها بالمدينة المنورة بعنوان «المخطط العام والتصميم الحضري» وبمشاركة عدة جهات حكومية.

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وناقش المشاركون خلال ورشة العمل التي شارك بها عدد من الخبراء العالميين والمهتمين بالتخطيط الحضري والتطوير العمراني بما في ذلك حركة النقل والمواصلات وتنظيم حركة الحشود، جملة من الدراسات والمستجدات بمجال التخطيط الحضري والتطوير العمراني وعرض عدد من التصاميم والأعمال المختلفة التي تسهم في رسم ملامح المخطط العام والتصميم الحضري لمشروع رؤى المدينة إلى جانب عرض تعريفي بمشاريع شركة رؤى المدينة القابضة وأعمالها المختلفة التي تسعى الشركة إلى تنفيذها بموقع المشروع شرقي المسجد النبوي الشريف.

وقدم المشاركون في ختام الورشة التي تأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية عددا من التوصيات التي ستسهم في تحسين جودة المشروع لزائري وقاطني المدينة المنورة.

وقدم التلمساني شكره لكافة الجهات الحكومية المشاركة في ورشة العمل من خلال تفاعلها المميز وطرح الدراسات والأفكار المختلفة التي ستسهم في إقرار المعايير والضوابط اللازمة لاعتماد التصور النهائي للمخطط العام والتصميم الحضري لمشروع رؤى المدينة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن تأسيس شركة «رؤى المدينة القابضة» وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي الشريف لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة التي تبلغ مساحتها الإجمالية لمشروع رؤى المدينة 1.6 مليون متر مربع شرقي المسجد النبوي الشريف مشتملا منظومة متكاملة من الأعمال والمشاريع المختلفة في عدد من المجالات الفندقية والخدمية المتنوعة، إضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف الهادفة لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية، وكذلك المحتوى المحلي للمدينة المنورة.