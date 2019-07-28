شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. تخفيضات الأكاوزيون الصيفى للملابس تصل لأكثر من 50٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محلات الملابس الجاهزة فى الأوكازيون الصيفى مبكرا عن موعده لأكثر من شهر، وذلك من أجل تنشيط حركة المبيعات فى الأسواق، وذلك بعد موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية عليه.

وقال يحيى الزنانيرى رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إنه تم الاعلان عن الاوكازيون الصيفى قبل عيد الأضحى من أجل أن ينتفع به المستهلك إضافة إلى تنشيط حركة المبيعات داخل الأسواق، مشيرا إلى أن هناك ركودا فى سوق الملابس خلال الفترة الماضية.

وأشار الزنانيرى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاوكازيون كان موعده بعد 40 يوما من الآن ولكن اقترحت الشعبة أن يكون قبل عيد الأضحى ووافقت عليه وزارة التموين، موضحا أن نسبة الخصم ستصل إلى أكثر من 50٪ على جنيه أنواع الملابس، موضحا أن هناك محلات حصلت على خصومات أكثر من ذلك وصلت إلى 70٪.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن بدء الأوكازيون الصيفى أمس الجمعة بالرغم من أن موعده كان فى سبتمبر المقبل ولكن تم تقديم الموعد قبل عيد الأضحى للاستفادة منه.