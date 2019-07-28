نظام رقابة على حسابات الملكية المشتركة في عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم «ملاك»، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، لما يشتمل عليه من ابتكارات جديدة، تسهم في ضمان تحقيق العدالة والشفافية. ويساعد هذا النظام ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقارتهم بسهولة ويسر.

يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان. ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.

وقال المهندس مروان بن غليطة مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي: «لقد طورت إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة آلية عمل هذا النظام الجديد، بالاعتماد على الكفاءات من المواطنين العاملين في المؤسسة، ترسيخاً لمبدأ نقل المعرفة العقارية عبر وسائل إلكترونية حديثة مستدامة لخدمة القطاع العقاري. ولضمان نجاح النظام على النحو الأمثل، تخلل الفترة السابقة تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية مع معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية، وتكللت التجربة بالنجاح الكبير، لنطلق بعد ذلك النظام رسمياً في الربع الثاني من العام الجاري، ليحقق نتائج رائعة تتوافق مع التوقعات والأهداف الموضوعة مسبقاً».

وجرى من خلال النظام فتح 468 حساباً مصرفياً لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذه الحسابات. وإضافة إلى ذلك، جرى تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل «ريرا» بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة. ونجح القائمون على النظام في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية. واستقطب النظام 7 مصارف وبنوك تعمل بصفة أمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما جرى تسجيل 8 مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل «ريرا» لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد.