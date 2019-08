شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام الحقيقية للبطالة في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

يؤخذ على تقرير البطالة لشهر إبريل، أن عدد ال 155,000 وظيفة التي احتسبت كوظائف جديدة مع أنها بدوام جزئي، قد شملت كثيرين ممن تمت الاستعانة بهم مؤقتاً لبدء العمل في التعداد السكاني لعام 2020. علماً بأن توظيف هؤلاء يتم عادةً في شهر إبريل من السنة التي تسبق إجراء التعداد السكاني.

أثارت أرقام البطالة في الولايات المتحدة لشهر إبريل الماضي، الكثير من الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقبل الخوض في الموضوع، يجدر بنا أن نشير إلى أن هنالك جهتين رسميتين تصدران تقريرين كل شهرين حول وضع سوق العمل الأمريكي، الأولى وهي مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (Bureau of Labor Statistics - BLS) الذي يصدر تقريراً شهرياً عن معدل البطالة، وعدد الوظائف المضافة أو المفقودة؛ والجهة الثانية هي مكتب الإحصاء الأمريكي التابع لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي United States Census Bureau for the Bureau of Labor Statistics BLS الذي يصدر في بداية كل شهر ما يسمى «المسح الجاري للسكان» Current Population Survey CPS، وهو عبارة عن مسح شهري لحوالي 60,000 أسرة أمريكية.

تقرير مكتب الإحصاء أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.6%، مع خلق 263,000 فرصة عمل جديدة. وهو ما هلل له الإعلام السيّار، وتحركت له أسواق الأسهم والسندات طرباً. فيما تنفس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الصعداء، إذ إن هذه الأرقام تؤكد صحة تشديدهم للسياسة النقدية برفع سعر الفائدة على الضد من رغبات الرئيس ترامب بخفضها نتيجة لإحباطه الناجم عن فشل سياسة الخفض الضريبي التي فرضها عام 2017، وأعطت دفعاً محدوداً للاقتصاد مقابل توسيعها لعجز الميزانية السنوي بنحو 400 مليار دولار، كما قال بول كروجمان («المدافعون عن معيار ذهبي واحد للعملة يخضعون لترامب.. باعوا مبادئهم منذ وقت طويل» - نيويورك تايمز 13 يوليو 2019). لكن دائرة التشكيك في صحة هذه الأرقام بدأت تتسع قليلاً لتشمل أيضاً بعض واجهات الإعلام الاقتصادي السيَّار مثل «بلومبيرج».

والحال أن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS، يتبع طريقة مسح تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 سنة من الذين لا يعملون في الجيش أو لايوجدون في السجن أو في المصحات العقلية، كما تستبعد أيضاً أولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة منذ أربعة أسابيع على سؤالهم عما إذا كانوا يعملون أو كانوا عاطلين عن العمل. أما المسح الذي يقوم به مكتب الإحصاء الأمريكي التابع لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي

United States Census Bureau for the Bureau of Labor Statistics BLS، والذي يتميز بمسحه للحالة المعيشية للأسر الأمريكية، فهو، بالإضافة إلى قياسه لمعدل البطالة، يقوم أيضاً برصد عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي مقابل أولئك الذين يعملون بدوام كامل في حوالي 145,000 مؤسسة تجارية ووكالات حكومية، بالإضافة إلى معلومات عن العمر والجنس، والتكوين العرقي للقوى العاملة. كما يتضمن بيانات عن عدد الوظائف المكتسبة أو المفقودة كل شهر، وعدد الشركات الجديدة التي يولدها، وعدد الشركات التي يتم إغلاقها كل شهر.

التقرير الثاني «المسح الجاري للسكان» الصادر عن نفس الجهة (مكتب إحصاءات العمل الأمريكي)، والذي يغطي الأعمال التجارية الصغيرة، يُظهر أن 155,000 من هذه الوظائف كانت وظائف بدوام جزئي، وإن وظائف العمل بدوام كامل قد انخفضت فعلياً في الشهر المذكور بمقدار 191,000 وظيفة. (وفي شهر مارس السابق له كان الانخفاض في عدد الوظائف بدوام كامل، أكبر، إذ وصل فاقدها إلى أكثر من 228,000 وظيفة).

وعلى ذلك فإن معدل البطالة المعلن في التقرير الأول، وهو 3.6% يتعلق فقط بالوظائف بدوام كامل (35 ساعة عمل أو أكثر في الأسبوع). فإذا كانت هذه الوظائف قد انخفضت بمقدار 191,000 مقابل نمو الوظائف بدوام جزئي بمعدل 155,000 وظيفة، فكيف يمكن أن تنخفض الوظائف بدوام كامل بمقدار 191,000 وظيفة، ومع ذلك ينخفض معدل البطالة U-3 إلى 3.6%؟ والإجابة تتمثل في اختفاء الوظائف بدوام كامل من الحساب، بما يفضي حكماً إلى انخفاض معدل البطالة لوظائف الدوام الكامل U-3 أو معدل بطالة U-3، هو معدل البطالة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، ويمثل عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظيفة. لكن العديد من الاقتصاديين ينظرون إلى معدل البطالة U-6 على أنه أكثر دقةً وفائدة لأنه يغطي نسبة مئوية أكبر من الأشخاص العاطلين عن العمل، إذ يشمل أيضاً العمال المحبطين نتيجة لتعذر حصولهم على العمل، وشبه العاطلين عن العمل، أي العاملين بدوام جزئي، وكذلك العاطلين بشكل كامل.

حتى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أقر بعدم دقة أرقام تقرير البطالة لشهر إبريل الماضي، إذ انتقد ما أسماه «التأثير المفرط على مؤشر البطالة الرئيسي كرسالة تبليغ لدوائر صناعة القرارات السياسة العامة». وأضاف «إن الحصول على معدل بطالة صحيح، يستوجب شموله «العمال المحبطين» الذين توقفوا عن البحث عن أعمال لأنهم يعتقدون أنه لا توجد شواغر وظيفية يمكن التقدم لشغلها.

* كاتب بحريني