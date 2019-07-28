شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين لقيادة صندوق النقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 5 مرشحين لقيادة صندوق النقد تاريخ النشر: 28/07/2019 استمع قال مسؤول فرنسي أمس إن حكومات الاتحاد الأوروبي تعمل على اختيار مرشح أوروبي واحد من قائمة تضم خمسة مرشحين لخلافة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي. تضم القائمة حسب المسؤول، يروين ديسلبلوم الرئيس الهولندي السابق لمجلس وزراء مالية منطقة اليورو، وناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية، وماريو سنتينو الرئيس البرتغالي لمجلس وزراء مالية اليورو، وأولي رين محافظ المركزي الفنلندي، وكريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 مرشحين لقيادة صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.