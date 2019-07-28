إنجاز 60% من المرحلة الأولى لاستراتيجية دبي الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

باشرت «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات»؛ إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إدارة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي، وجاء ذلك على هامش اجتماعها الأول لعام 2019 لرؤساء فرق القطاعات الستة الفرعية، التي تستهدفها الاستراتيجية، إضافة إلى ممثلين من فريق الدعم الحكومي؛ بهدف الوقوف على أبرز مخرجات المرحلة السابقة من التنفيذ، ومناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية لعام 2019؛ تحقيقاً للنتائج المرجوة من الاستراتيجية بحلول عام 2030. ويأتي الاجتماع في إطار سعي المؤسسة إلى الإشراف على الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ مبادراتها، والتي كُلفت بها من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي؛ ليؤكد مكانة المؤسسة، ودورها في تنمية الصادرات، ودفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بإمارة دبي.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تسعى استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة؛ من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي. تعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها المختلفة على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في إمارة دبي، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، ووضع القوانين المشرعة، بحسب متطلبات سوق العمل».

وأضاف : «أنجزنا 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية للمرحلة الأولى التي تنتهي بحلول عام 2021».

بدوره، قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن استراتيجية دبي الصناعية 2030، أخذنا على عاتقنا في موانئ دبي العالمية، وضع خطط استباقية؛ لإنشاء منصة لشركات التصنيع العالمية في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة التابعة لنا. وقد شهدت المنطقة الحرة لجبل علي دخول مجموعة جديدة من الشركات العاملة في القطاعات الفرعية الاستراتيجية، التي تشمل قطاعات الألمنيوم والمعادن المصنعة، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وفي موانئ دبي العالمية وجافزا، نحن ملتزمون بالمحافظة على هذا الزخم، والعمل على تحقيق آفاق أرحب من النمو في المستقبل».

من جهته، قال مروان عبد العزيز الجناحي، مدير عام مجمّع دبي للعلوم: «تتميز دبي بسهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة وارتفاع قدرات الاستيراد والتصدير ووجود موانئ ومطارات، ناهيك عن البيئة التشريعية المتقدمة وقوانين حماية الملكية الفكرية، والحوافز الحكومية، والعلاقات التجارية، والسياسات الصناعية؛ ونظراً لهذه المقومات نجد لأنفسنا مكاناً بارزاً على خريطة الصناعات الدوائية العالمية؛ عبر خلق فرص لاستقطاب شركات الدواء العالمية الراغبة في التوسع وتخفيض التكاليف؛ من خلال نقل جزء من مصانعها ومراكز البحث والتطوير فيها خارج الدول المتقدمة، وهنا تكمن مهمتنا في تسهيل هذه التوجهات».

وفي نفس السياق، قال سعود أبو الشوارب، مدير عام مجمع دبي الصناعي: «تسير دبي بخطى واثقة نحو تطوير قطاع صناعي متقدم، يسهم في نمو الاقتصاد المتنوع للإمارة، تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة الاستراتيجية الواضحة؛ لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام. وتماشياً مع استراتيجية دبي الصناعية 2030، نقوم بتوفير بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين والتجار والمصانع العالمية والإقليمية والمحلية؛ من خلال تسهيل الأعمال، وتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة تشتمل على مرافق تصنيعية وتخزينية ومكاتب وأراضٍ صناعية وصالات عرض ومساحات تجارية».

وقال ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تعمل المؤسسة مع أكثر من 25 جهة ما بين حكومية ومناطق حرة ومجمعات صناعية تخصصية وسلطات تشريعية وقطاع خاص، على تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، وتشرف 6 جهات على 7 فرق عمل تخصصية، وفي مقدمة هذه الجهات: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، دبي الجنوب، سلطة مدينة دبي الملاحية، مجمع دبي للعلوم، المنطقة الحرة لجبل علي، مجمع دبي الصناعي، وتتكون هذه الفرق من 44 عضواً موزعاً على القطاعات الفرعية المستهدفة إلى جانب فريق دعم حكومي للقطاع الصناعي».

كشف أحدث مسح للأنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018 عن السنة المالية 2017، والصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن القطاع الصناعي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج، مقارنة بعام 2016 بنسبة 13% والتي بلغت 135 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتنافسيتها في السوق، إلى جانب تزايد ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي الذي لا يقل في جودته عن المنتجات العالمية المستوردة. ويعد القطاع الصناعي في إمارة دبي من القطاعات الرائدة في التنوع الاقتصادي، كما أنه قطاع مزدهر وقادر على تحقيق المزيد من النمو ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الخارج. وعملت إمارة دبي على تطوير البنية التحتية اللازمة؛ لتحقيق هدفها من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي؛ عبر مجموعة من القطاعات سواء كان للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حركة قطاع الصناعة بإمارة دبي وتاريخ دخولها بدءاً من عام 1963 وحتى نهاية عام 2018. ويعد القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص.

ارتفع عدد الشركات من 1065 إلى 1904 خلال الفترة من 2006 وحتى 2018 وبمعدل نمو قدره 78.8%. وأوضح التقرير إن عدد الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة بدبي وصل إلى 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي إلى 4067 بمعدل 85.4%، أما السيدات فقد وصل عددهن إلى 633 بمعدل 14.6%. وجاءت الهند في مقدمة أبرز الجنسيات العاملة في قطاع الصناعة، وتلتها باكستان ثم بريطانيا، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، كندا، أمريكا، والكويت.

وبالنسبة لتمركز الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة كانت من نصيب منطقة القوز الصناعية الرابعة(314)، تلاها مجمع دبي للاستثمار 1(311)، ثم جبل علي الأولى، جبل علي الصناعية الأولى، مجمع دبي للاستثمار 2، والقصيص الأولى، رأس الخور، جبل علي الصناعية الثالثة، القصيص الصناعية الثانية، والقوز الصناعية الثانية. أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى في منطقة بر دبي 71.6% (3103)، تلتها حصة ديرة 28% (1213)، ثم حتا 0.4% (18).

وأشار التقرير إلى أن أبرز الأنشطة الصناعية للشركات في إمارة دبي، والتي ركزت على صناعة الإنشاءات المعدنية، الأخشاب ومنتجاتها والأثاث، وورش الحدادة، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والطوب وأحجار البناء، والأجهزة والآلات، والمقاولات وما يتعلق بها، والمعدات والمحركات، وخدمات النشر والطباعة، وطحن وتعبئة المواد الغذائية، وصناعه الخبز، والصناعات البلاستيكية، وصناعة الزجاج. وأشار التقرير إلى أن عدد العمالة في قطاع الصناعة نحو 108,805، ووصلت نسبة بقاء هذه الشركات إلى 75%.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»: أثبت القطاع البحري أنّه ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، محققاً نمواً لافتاً في عام 2018 تتويجاً لجهودنا المتضافرة مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص؛ لتوفير البنية التشريعية واللوجستية والخدمات البحرية الداعمة؛ للنهوض بمستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمنطقة محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب: «نسعى إلى تحقيق رؤية استراتيجية دبي الصناعية لقطاع الطيران؛ بجعل دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا المجال؛ من خلال توطين بعض صناعات الطيران خلال السنوات القادمة، وتعزيز موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي، لاسيما في مجال صيانة الطائرات وقطع الغيار مع التركيز على البحث والتطوير وتدريب كوادر وطنية مؤهلة؛ للعمل في القطاع، وتحقيق تنافسيته».



قطاع الصناعة التحويلية يُبدي ثباتاً نسبياً خلال السنوات الماضية



يعتبر قطاع الصناعة التحويلية رابع أكبر قطاع اقتصادي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018. وقد أبدى القطاع الصناعي ثباتاً نسبياً خلال السنوات الماضية حيث بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع 9.4 % خلال الأعوام الخمسة الماضية 2014-2018 (بالأسعار الثابتة) ومتوسط نسبة مساهمة 9.6% خلال العقد الأخير.

ووفقاً لمسح أنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018، يستحوذ قطاع صنع الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المُشكلة باستثناء معدات النقل والآلات على نحو 26% من مجموع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، يليها صُنع الآلات ومعدات النقل وإصلاحها وتركيبها بنسبة 14%، ومن ثم صنع المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 12% ثم صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها والمواد الصيدلانية الأساسية والمستحضرات بنسبة 11%. وتشكل القيمة المضافة لهذه القطاعات الفرعية مجموع ما نسبته 62% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الإمارة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 39 مليار درهم.

كما استحوذ قطاع صنع الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء معدات النقل والآلات على 25% من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي، بقيمة 33 مليار درهم، يليه قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 15% وإجمالي إنتاج يقدر ب 20 مليار درهم، يليهما صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بإنتاج بلغ 16 مليار درهم ثم صُنع الآلات ومعدات النقل وإصلاحها وتركيبها بنسبة 10% من مجموع إنتاج القطاع الصناعي في الإمارة.