«وارنر براذرز أبوظبي» يحتفل بالذكرى السنوية الأولى للافتتاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفل عالم وارنر براذرز أبوظبي أمس بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، حيث نظم يوماً حافلاً بالنشاطات الاحتفالية والفعاليات الترفيهية العائلية بحضور أبطال دي سي سوبر هيروز مثل باتمان وسوبرمان ووندر وومان إلى جانب العديد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة من لوني تونز وهانا-باربيرا مثل باغز باني وتوم آند جيري وسكوبي-دو.

ورحّبت المدينة الترفيهية بالعائلات والأصدقاء بأجواء احتفالية مميزة، حيث خرج أبطال دي سي سوبر هيروز وشخصيات الأنيميشن المحبوبة قبيل انطلاق عرض وارنر براذرز السينمائي لملاقاة الضيوف والاحتفال حول مجسم قالب الحلوى المصمم خصيصاً للمناسبة والذي يرمز إلى جميع شخصيات المدينة الترفيهية في منطقة وارنر براذرز بلازا.

وواصل عشاق المرح والتشويق بعد ذلك تجربتهم الترفيهية المميزة من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً إلى جانب العروض الاحتفالية المباشرة، واستكشف الضيوف كذلك عالم المغامرات والمتعة الفريدة في المناطق الترفيهية ا6 التي تضم متروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش، بالإضافة إلى وارنر براذرز بلازا.

واستطاع عالم وارنر براذرز أبوظبي أن يحصد 8 جوائز ، بما في ذلك الجائزة الذهبية لقضاء «أفضل يوم في الخارج» ضمن جوائز برايد أوف أبوظبي للعام 2018، كما صُنفت ضمن قائمة أفضل 100 مكان للزيارة في العالم من مجلة تايم في عام 2018، وحصل على جائزة أفضل مدينة ترفيهية ضمن جوائز Theme Park Insider للعام 2019 وجائزة الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية. وحصد عالم وارنر براذرز أبوظبي أيضاً جائزة أفضل مدينة ترفيهية للعام 2019 وجائزة أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي وأفضل مفهوم ترفيهي جديد وأفضل حملة مبيعات وتسويق من مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي.