تعاون بشأن العلامات التجارية بين «الاقتصاد» و«تنمية عجمان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق، حيث وقع المذكرة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقعها عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان علي عيسى النعيمي المدير العام للدائرة، بحضور حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التجارية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في مجالات الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية، ويسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق بينهما في الجوانب الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بهذه المجالات.

وتقوم وزارة الاقتصاد بموجب المذكرة بتفويض «اقتصادية عجمان»، بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها فيما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، وذلك في أسواق إمارة عجمان، بما يتضمن إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق واستقبال وحل الشكاوى.

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