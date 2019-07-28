شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يصوت على «نافتا الجديد» في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو أول أمس الجمعة: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل تقديم تشريع إلى الكونجرس في أيلول / سبتمبر لاتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «اتفاق النافتا الجديد». ونقلت وكالة أنباء بلومبرج نقلاً عن كودلو في تصريحاته للصحفيين إعرابه عن تفاؤله بتمرير الإجراء إذا ما طُرح للتصويت. (د ب أ)

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