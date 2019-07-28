وفد من «تطوير البنية التحتية» يطلع على ممارسات «تنظيم الاتصالات»

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استقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وفداً زائراً من وزارة تطوير البنية التحتية، ضم عدداً من موظفي الوزارة، وتأتي زيارة وفد وزارة تطوير البنية التحتية بهدف التعرف على أفضل الممارسات في الإدارة المالية والشؤون الإدارية في الهيئة.

واطّلع الوفد الزائر خلال هذه الزيارة على أفضل ممارسات الهيئة في إدارة المستودعات وإدارة المخزون، وأفضل الممارسات في إدارة الأصول والممتلكات، والأنظمة الإلكترونية المتبعة في إدارة المخازن وتتبع الأصول والجرد، وآليات الإتلاف والتدوير، ومؤشرات الأداء التي تضمن كفاءة وفعالية إدارة المخازن والممتلكات، والمبادرات والإجراءات الخاصة بترشيد النفقات.

وحول هذه الزيارة قال محمد مرخان الكتبي مدير إدارة الشؤون الإدارية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تنتهج الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عدداً من الاستراتيجيات والخطط المحدثة، ساهمت في تسريع العمل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأصول، كما عملت الهيئة على الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتمكين الموارد البشرية، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، ما أهل الهيئة للفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز كأفضل جهة اتحادية أقل من 500 موظف.