شكرا لقرائتكم خبر عن جوانب عملية التنمية الشاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د.علي توفيق الصادق *

في مقالة سابقة نشرت هنا بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2019 بعنوان «النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة» ذكرنا أن جيمس ولفنسون، رئيس البنك الدولي في الفترة 1995-2005، أطلق «إطار التنمية الشاملة» في عام 1999.

شبّه ولفنسون الإطار الإنمائي الشامل بميزانية عمومية ذات جانبين. في الجانب الأيسر تبرز بنود الاقتصاد الكلي مثل حسابات الدخل القومي، وإحصاءات ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، والاحتياطيات الدولية، ومعدلات النمو ونسب الفوائد.

أما الجانب الأيمن، فلا بد من أن يعرض القضايا الأساسية بعيدة الأمد المتجسدة في الجوانب الهيكلية، والاجتماعية، والبشرية لعملية التنمية. في التالي نستعرض هذه الجوانب بشيء من التفصيل كما في إطار التنمية الشاملة. تتكون الجوانب الهيكلية من:

أولاً: حكومة جيدة ونظيفة سماتها وجود نظام تشريعي منفتح، وإطار تنظيمي شفاف، وتوفر موظفين جيدي التدريب والرواتب مع التزام مطلق بنزاهة الحكم، علماً بأنه إذا كان الفساد مستشرياً فإنه من الصعب لا بل من المستحيل بناء إطار حكومي فعال، لأن الفساد أكثر العوامل تخريباً لعملية التنمية ويجب محاربته بانتظام على كافة المستويات.

وثانياً: جهاز قانوني وقضائي فعال، سماته حماية حقوق الإنسان وحقوق الملكية ووجود إطار شامل للقوانين.

وفي هذا الصدد، يجب على الحكومات أن تضمن وجود نظام من قوانين الملكية والعقود والعمل والإفلاس والتجارة وقوانين الحقوق الشخصية، وحياد ونزاهة جهاز قضائي وقانوني متجرد يقوم بعمله على الوجه اللازم.

وثالثاً: نظام مالي جيد التنظيم وخاضع للإشراف، سماته فعال ومتعارف عليه دولياً للإشراف على البنوك، والمؤسسات المالية، وأسواق رأس المال لضمان حسن عمل واستقرار النظام المالي.

ورابعاً: شبكة أمان اجتماعي وبرامج اجتماعية، سماتها توفير الرعاية لكبار السن والمحرومين والعاجزين عن العمل وللرجال والنساء غير القادرين على الحصول على العمل. أما الجانب البشري، فيتكون من:

أولاً: التعليم ومؤسسات تقديم المعرفة، وسماته توفير التعليم الابتدائي الشامل للبنات والبنين، وتوفير نظام مفتوح وتنافسي للتعليم الثانوي والجامعي.

وثانياً: جوانب الصحة والإسكان، وسماتها حصول الأطفال على قدر كاف من الرعاية الصحية قبل وأثناء سنوات الدراسة وإلا انخفضت قدراتهم. أما الجوانب المادية، فتتكون:

أولا: من إمدادات المياه والصرف الصحي علماً بأن نحو 2.6 مليار شخص لا يحصلون على المياه النظيفة أو خدمات الصرف الصحي، وسماتها إيجاد طريقة فعالة لتوزيع المياه وإيصالها واكتشافها والاقتصاد في استهلاكها، ووجود استراتيجية بشأن المجاري التي لا تلوث إمدادات المياه فحسب بل تؤثر في الصحة تأثيراً كبيراً.

وثانياً: الطاقة، وسماتها وجود 1.3 مليار شخص لا يحصلون على الكهرباء ولذلك يستخدمون الحطب وأنواع الوقود الأحفوري مما يسبب مشاكل تتعلق بالصحة والجهاز التنفسي. لذا فإن توفر الكهرباء ليس مسألة راحة فحسب، بل إنها تجنب النساء إضاعة الوقت في البحث عن أنواع الوقود البديلة كما أن الأثر البيئي لها كبير جداً.

وثالثاً: الطرق والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وسماتها شبكة طرق للربط بين المناطق الريفية والحضرية والأقاليم، والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض التجارة والمعلومات والتعليم.

ورابعاً: التنمية القابلة للاستمرار والقضايا البيئية والثقافية، وسماتها الاتفاق على أن حماية بيئة كوكب الأرض تعتبر قضية عالمية تهم وتؤثر في جميع دول العالم غنيها وفقيرها، لذلك لا بد من استراتيجيات إقليمية ووطنية ومحلية لأن التلوث قادر على إحداث آثار سلبية شديدة في النشاط الاقتصادي وفي النمو وبالتالي في عملية التنمية برمتها.

* مستشار اقتصادي