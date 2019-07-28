خبراء الأسهم: المتغيرات الإيجابية فرصة للمستثمر المحلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أكد خبراء أن ثقافة المستثمر المحلي، عامل مهم في تحديد مسار الأسهم في المرحلة الراهنة، مع المكاسب اللافتة التي حققتها في الأسابيع الأخيرة، منوهين بأن ضعف الوعي الاستثماري كان من أحد الأسباب التي تسببت بخسائر فادحة للأسواق في السابق، بسبب الافتقار إلى التحليل العميق عند البعض، والانجرار وراء الشائعات، وإهمال الأرقام الحقيقية، وسطحية القرارات.

دعا الخبراء المستثمرين إلى متابعة الأخبار الإيجابية، وقطف ثمارها، لاسيما أن المستثمر المحلي عانى في أسواق المال، وعليه التقاط إشارات تشجيع الاستثمار، وتحديث القوانين والأنظمة بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة، إلى جانب التركيز على هيكلية الأسواق والمتغيرات الحاصلة منذ بداية العام.

ونصحوا المستثمرين، بالاطلاع بشكل يومي على إفصاحات السوق تجنباً للقرارات الخاطئة، ومراقبة الميزانية الحكومية، وأي القطاعات التي تستفيد من النمو حتى يحددوا توجهاتهم الاستثمارية بصورة منطقية ومدروسة.

وقالوا إن بعض المستثمرين غير الناضجين في المرحلة الماضية تسببوا بخسائر فادحة في العديد من الأسهم بسبب قراراتهم العاطفية، وانسياقهم وراء مستثمرين آخرين يعتقدون أن لديهم رؤية أوضح بالسوق، وعدم تنويع محفظتهم الاستثمارية، وعدم أخذ دورهم في حضور الجمعيات العمومية، ومتابعة أخبار الشركات وميزانياتها.

أجواء إيجابية

أكد المحلل المالي عميد كنعان، أن وعي المستثمرين بأسواق المال المحلية يعتبر عملية جماعية سواء من الجهات الرقابية أو مجالس إدارات الشركة وحتى من المستثمر نفسه، الذي يجب عليه عدم اتخاذ قرارات عاطفية في التداول، وممارسة حقة في محاسبة مجالس الإدارات، واختيار المدققين الماليين.

وشدد كنعان على ضرورة أن يجد المستثمر المحلي لنفسه مكانة في السوق وإعادة بناء محافظه الاستثمارية وإعادة الدخول إلى الأسواق، خاصة بعد أن فاق الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية 2.7 مليار درهم في أبوظبي، و1.8 مليار درهم في دبي خلال النصف الأول.

ودعا كنعان إلى عدم إغفال أحجام التداول وتحسن سيولة الأسواق، إذ من المتوقع أن تستمر الأجواء الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وبين كنعان أهمية إدراك المستثمر المحلي، أن طبيعة المستثمرين بدأت بالتنوع بشكل أكبر، بعد الاتفاقيات الإماراتية الصينية، والإندونيسية، وغيرها، من الاتفاقيات المهمة في تعزيز مكاسب الأسواق.

ثقافة المستثمر

وذكر وليد الخطيب، مدير شريك في شركة «غلوبال» لتداول الأسهم والسندات، أن ضعف ثقافة المستثمرين كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت سلباً في الأسواق، من خلال عدم وجود قراءة للمعلومات المتوفرة في السوق، وحتى إذا قام بقراءة هذه المعلومات فيكون ذلك بعفوية وببساطة دون التعمق في ثناياها.

ودعا الخطيب المستثمر عندما يقرأ أرباح الشركة، إلى النظر في سبب هذه الأرباح، هل هي على سبيل المثال، أرباح استثنائية، أم أرباح تشغيلية، أو دخل لمرة واحدة، مشيراً إلى أن هذه أبسط القراءات التي يجب أن يقوم بها، خاصة مع وجود وجود ثقافة عامة عند البعض، تتمثل في عدم قراءتهم للقوائم المالية أو قراءة مستقبل الشركة، بل وكثير من الوسطاء لديهم نفس المشكلة أيضاً.

وقال الخطيب، إن بعض المستثمرين حتى لو كانت أرقام البيانات المالية سلبية أو إيجابية، يذهبون وراء الشائعات بغض النظر عن المعطيات، وهذا دليل على ضعف خبرة المستثمر من خلال إهماله للأرقام، خاصة في ظل وجود سوق نشط قد تكثر فيه الشائعات وتؤثر في مزاج المستثمرين.

Advertisements

تنويع المحفظة

وأفاد طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، بأن بعض المستثمرين يلحقون بمستثمرين آخرين اعتقاداً بأن لديهم رؤية للسوق ومعلومات أكثر من غيرهم على اعتبار أنهم هم من يقود السوق.

وشدد قاقيش على ضرورة أن يقوم المستثمر بتنويع محفظته الاستثمارية خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد حركة إيجابية، وعدم الاستثمار بسهم واحد فقط، أو بمنطقة جغرافية محددة، وتفادي ما تنشره بعض الشركات التي تكون معلوماتها مضللة، أو غير واضحة.

وطالب قاقيش المستثمر، بمراقبة الأخبار اليومية عبر مواقع التواصل خاصة إذا كان التداول لهذا المستثمر بشكل متواصل، إلى جانب مراقبة الإفصاحات، لاسيما أن بعض الإفصاحات تكون وقتية بمعنى أن السوق يتفاعل معها لحظياً نتيجة توزيعات أرباح وغيرها، وذلك حتى لا ينجر المستثمر نحو قرارات خاطئة.

ودعا مدير إدارة الأصول في «مينا كورب»، المستثمرين إلى التعامل مع شركات معتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، خاصة أن هناك بعض الشركات لا يوجد لديها فصل في الحسابات من خلال أخذها أموال المستثمرين وإعطائها لمستثمرين آخرين، مع أهمية التعامل مع شركات تكون ميزانيتها ظاهرة لدى الجهات الرقابية، ولا يوجد لديها مشاكل مالية.

وشدد قاقيش على أهمية أن يراقب المستثمر الأخبار العالمية، لاسيما أن أسواقنا تعتبر ناشئة وأي تأثير عالمي ينعكس عليها سواء كان سلباً أم إيجاباً، إضافة إلى مراقبة النمو الاقتصادي وأي القطاعات التي ستفيد من هذا النمو، بل وحتى مراقبة الميزانية الحكومية وكيفية الاستفادة من الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة.

التداول بالهامش

إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، قال: من أساسيات الوعي الاستثماري للمستثمر المتداول في أسواق المال متابعة حركة سهم الشركة وما يطرأ عليها من بيانات وتحديثات عبر القنوات الرسمية كمواقع الأسواق وهيئة الأوراق المالية حيث تشمل هذه البيانات كافة معلومات وبيانات الشركات وعدم ملاحقة الشائعات وما يدور في مواقع التواصل التي تشتت تفكير المستثمر وقد يحصل على بيانات خاطئة أو مضللة.

وتابع: من هنا نركز على أن المستثمر يجب أن يلم بأساسيات قراءة بيانات الشركة ومتابعة نشاط السهم من أخبار ونتائج ومشاريع وعوائد وقراءة البيانات التاريخية للشركة ويبني عليها قراره الاستثماري.

وأكد البريقي أن الاستثمار في سوق الأسهم استثمار علمي وبحثي تتخلله مخاطر استثمار تحتاج إلى وعي استثماري ومتابعة يومية، وأن غياب الوعي الاستثماري والوعي التام بمخاطر الاستثمار والإلمام بالحد الأدنى من قراءة البيانات المالية وحسن الاختيار هي من أساسيات التداول للمستثمر.

ودعا البريقي المستثمرين إلى الاطلاع على بيانات الشركة وحجم أصولها وسيولتها وعائد الأرباح ومكرر الربحية وأداء الشركة على الأقل بآخر سنتين، مشيراً إلى أنه بغياب الوعي الاستثماري وإدراك المخاطر والتعجل في قرار الشراء كلها عوامل من شأنها أن تؤثر في محفظة المستثمر.

وأوضح البريقي أن من المخاطر أيضاً والتي قد تؤدي إلى انخفاض ثروة المستثمر هي استخدام الرافعة المالية والحصول على تسهيلات للتداول بالهامش.



ضرورة الاطلاع على القوائم المالية للشركة



بين عميد كنعان أن حقوق المستثمر مهمة، غير أن الأهم هو ممارسة تلك الحقوق مثل الاطلاع على القوائم المالية للشركة والتعمق في قراءة الميزانيات والوقوف عند النقاط التي عليها علامات استفهام في تلك الميزانيات، مع أهمية حضور الجمعيات العمومية ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعيات.

وأشار كنعان إلى أن بعض المستثمرين غير الناضجين في أسواق المال تسببوا في خسائر فادحة للأسهم من خلال قراراتهم العاطفية، مطالباً بأن يكون الجو العام للاستثمار منضبطاً من الأطراف كافة في الأسواق، ومبيناً أن كبار المستثمرين يمارسون في بعض الأحيان دوراً يطغى على مصالح صغار المستثمرين ويهمش دورهم، حتى وصل اليأس عند بعضهم نظراً لعدم وصول صوتهم إلى مجالس الإدارات، بل وحتى إلى الجهات المختصة في الأسواق.