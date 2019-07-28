«غرفة عجمان» تنظم حلقة نقاشية حول «البيانات المفتوحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «البيانات المفتوحة» ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة لموظفيها بهدف تبادل الخبرات والأفكار والرؤى في مختلف المجالات بما يصب في تطوير الخدمات ومخرجات الغرفة الموجهة لمجتمع الأعمال في الإمارة، وترأس الحلقة النقاشية عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة «غرفة عجمان».

حضر الحلقة، سالم السويدي المدير العام، وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، وعبدالله عمر المرزوقي - المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات، وقدم الحلقة النقاشية سفراء البيانات فاطمة العوضي وليلى السعدي وأحمد فتحي.

استهلت الحلقة النقاشية بالترحيب بالحضور، وأكد عبدالله المويجعي على أهمية عنوان الحلقة، خاصة أن البيانات المفتوحة هي المفتاح لتطوير الخدمات مستقبلاً واستشراف المستقبل وبناء المدن الذكية الأمر الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي وتوفير آليات وتطبيقات مبتكرة تزيد من نموه وتطوره، وأوضح أن حكومة دولة الإمارات تولي البيانات المفتوحة أهمية كبيرة الأمر الذي يعزز من مشاركة المجتمع في عمليات التطور والنمو في مختلف القطاعات، كما أشاد بجهود حكومة إمارة عجمان وحرصها على توفير البيانات المفتوحة وتحديثها بشكل دوري.