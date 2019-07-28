«سفراء الأمن الإلكتروني» يقدمون حلولاً للاستخدام الآمن للإنترنت

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شارك 15 طفلاً ويافعاً من «سفراء الأمن الإلكتروني»، إحدى مبادرات إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في جلسة حوارية حول المشاركة المجتمعية للتوعية بالأمن الإلكتروني، نظمتها الإدارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ضمن مبادرته «السلامة الرقمية للطفل»، المشتركة بين البرنامج ووزارة الداخلية.

وجاءت الجلسة، التي أدارتها أمل البلوشي، مديرة مشروع جودة الحياة الرقمية في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وهنادي صالح اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، ونهلة حمدان السعدي، رئيسة المبادرات والأنشطة بإدارة سلامة الطفل، بهدف تشجيع السفراء على اقتراح أفكار مبتكرة لاستدامة الأمن الإلكتروني لأقرانهم والأجيال القادمة، ومناقشة أبرز المخاطر الناتجة عن استخدام الإنترنت، وتوعية أولياء الأمور والمشرفين على الأطفال بقواعد السلامة والأمان عند استخدام الإنترنت.

وأكدت أمل البلوشي أن الجلسة الحوارية تهدف إلى مشاركة الأطفال بأفكارهم وتطلعاتهم في كيفية مواجهة التحديات في الفضاء الرقمي، وأهمية تمكينهم من الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا، بما يضمن بناء وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، والتعرف الى وجهات نظرهم والاستفادة منها في تصميم بيئة رقمية أكثر أماناً وسلامة للأطفال عبر تحسين جودة حياتهم الرقمية.

وأضافت أن الجلسة تجسد أهداف مبادرة «السلامة الرقمية للطفل» في تشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية، بما يسهم في تشكيل وعي وتوجهات جيل العصر الرقمي الذي يمثل أكثر من 50% من سكان دولة الإمارات، مشيرة إلى أنهم الأكثر قدرة على تحديد المخاطر الرقمية بما يضمن رفع مستوى كفاءة استخدامهم للتكنولوجيا وطرق الاستفادة منها.

وقالت هنادي صالح اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل: «إن تعاوننا للمرة الأولى مع مبادرة السلامة الرقمية للطفل، التي ينفذها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، يأتي ضمن أهدافنا الاستراتيجية لتفعيل الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة التي تربطنا بها وحدة الأهداف والرؤى».

وثمنت اليافعي دور مبادرة السلامة الرقمية للطفل في رفع وعي الأطفال في دولة الإمارات وتدريبهم وإطلاعهم على الممارسات الصحيحة للإنترنت لضمان سلامتهم.

وخلال الجلسة، قدمت البلوشي شرحاً حول «مبادرة السلامة الرقمية للطفل» التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مارس الماضي تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، وأهدافها في تعزيز الوعي الإلكتروني لدى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسبل الحماية منها.