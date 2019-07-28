«إمكان» تستحوذ على قطعة أرض بمساحة 166 فداناً في القاهرة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إمكان»، عن استحواذها على قطعة أرض كبيرة في منطقة القاهرة الجديدة في جمهورية مصر العربية، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة «إمكان مصر»، ذراع التطوير العقاري التابعة لشركة «إمكان» في مصر.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: «تأتي هذه الخطوة في توقيت مثالي ومتميز للتوسع في مصر، تزامناً مع مساعي الحكومة المصرية الدؤوبة لتسهيل الإجراءات وصياغة التشريعات لدفع عجلة القطاع العقاري. ولا شك في أن هذه التغييرات الإيجابية أصبحت اليوم تثمر عن تطور ونمو متميزين ».

وتمثل الاتفاقية أول أشكال تطبيق المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتخصيص الأراضي والتي أعلن عنها وزير الإسكان عصام الجزار، وتنص هذه الآلية على تخصيص قطع الأراضي مباشرة للمستثمرين وفقاً لطلباتهم. واستكملت «إمكان» اتفاقية الاستحواذ على قطعة أرض تبلغ مساحتها 166 فداناً في القاهرة الجديدة بقيمة 5 مليارات جنيه مصري (1.1 مليار درهم إماراتي) خلال خمسة أيام، وهي أقصر فترة زمنية ينص عليها القانون المصري.وتنضوي «إمكان مصر» تحت مظلة محفظة «إمكان» الدولية، حيث تتولى مسؤولية تطوير مشروع «البروج» السكني الرائد الذي يقع على مسافة 20 دقيقة فقط من مطار القاهرة ومن المتوقع استكماله خلال الشهر القادم. وهو عبارة عن مجمع سكني متكامل متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع ويضم حديقة ومدارس دولية ومركزاً تجارياً و«قرية ذكية» مخصصة للمكاتب ونادياً رياضياً ومركزاً ثقافياً.

وشهد الإعلان أيضاً عن تعيين أحمد فتح الله رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة «إمكان مصر».