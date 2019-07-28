شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 65% من الأسر المصرية تستخدم الحاسب الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة الأسر التى تستخدم الحاسب الالى بلغت نحو 65.7% بينما بلغت نسبة الاسر التى لديها نفاذ على الانترنت من المنزل الى نحو 51%، بينما بلغت نسبة الاسر التى تستخدم الانترنت من المنزل فى الحضر نحو 62%، بينما بلغت نسبة الأسر المستخدمة للانترنت من الريف نحو 42% وذلك حتي ديسمبر 2018.

وبلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الحاسب الآلى 53.3% فى حين بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول 95.7%، وبلغ إجمالى عدد المتدربين فى برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات فى الربع الأخير من 2018، الى 12.18 ألف متدرب.

وبلغ إجمالى عدد المتدربين فى مجال البرمجيات نحو 23.13 ألف متدرب فى الربع الأخير من العام الماضى.