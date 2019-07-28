شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الداخلية بالسعودية ترتفع 5% خلال النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الجهود التى بذلتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى المملكة العربية السعودية وإقامة المواسم السياحية المختلفة، حققت السياحة الداخلية ارتفاعا ملحوظا مقابل انخفاض فى السياحة السعودية الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالى، والذى يعد الأول له منذ 8 سنوات.

وكشفت إحصائية للمؤشرات السياحية لشهر يونيو 2019 صدرت عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، انخفاض إجمالى الرحلات السياحية خلال النصف الأول من العام الحالى (الفترة من يناير إلى يونيو 2019) إلى 10.2 مليون رحلة سياحية مقارنة بـ 10.8 مليون رحلة للفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة انخفاض تصل إلى 5%.

وفى المقابل حققت السياحة المحلية ارتفاع فى إجمالى الرحلات السياحية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العالم الحالى 2019 إلى 22.9 مليون رحلة سياحية، مقارنة بـ21.9 مليون رحلة للفترة نفسها من العام الماضى 2018 بنسبة ارتفاع تفوق 5.3%، محققة إنفاقًا يصل إلى 24.8 مليار ريال، مقارنة بـ21.5 مليار ريال عن العام الماضى وبارتفاع بنسبة 15.2%.

وانخفض إجمالى الليالى السياحية من 158.2 مليون ليلة فى فترة النصف الأول من العام الماضى إلى 149.9 مليون لليلة للفترة نفسها من هذا العام بانخفاض 5.2%.

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وفيما يتعلق بالإنفاق السياحى على الرحلات المغادرة فقد انخفض من 35.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضى، إلى 34.7 مليار ريال للفترة ذاتها من هذا العام بانخفاض نسبته 2.8%.

وبينت إحصاءات مركز ماس أن الرحلات السياحية المغادرة خلال السنوات الماضية بلغت فى عام 2018 نحو 21.9 مليون رحلة (بإنفاق 75.3 مليار ريال)، وفى عام 2017 بلغت 21.2 مليون رحلة (بإنفاق 97.3 مليار ريال).

وكان تقرير إحصائى حديث، قد أظهر أن الإنفاق السياحى على السياحة المحلية فى مناطق المملكة بلغ 46.3 مليار ريال عام 2018م. فيما بلغ الإنفاق على السياحة الوافدة إلى المملكة 75.2 مليار ريال فى ذات العام.