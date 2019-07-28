شكرا لقرائتكم خبر عن 36 % نموا بحجم التبادل التجارى بين مصر وغانا خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للمجلس التصديرى للكيماويات، انخفاض واردات مصر من غانا عام 2018 لتسجل 10.5 مليون دولار مقارنة بـ 11 مليون دولار عام 2017، فيما شهدت الصادرات المصرية إلى غانا تطوراً ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 90.6 مليون دولار مقابل 63.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 43%
وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة بين البلدين سجل 101.2 مليون دولار عام 2018 مقارنة بـ 74.4 مليون دولار عام 2017 بزيادة قدرها 36 %، وتظهر الإحصاءات المصرية أن غانا هى رابع سوق فى أفريقيا يستقبل الصادرات المصرية بعد كل من كينيا ونيجيريا وأثيوبيا.
وتشهد العلاقات المصرية الغانية تطور ملحوظ، وتعمل عدة شركات مصرية فى السوق الغانى، على رأسها شركة المقاولون العرب وشركة النصر للاستيراد والتصدير وشركة السويدى للكابلات والسويدى للعدادات الكهربائية وشركة وادى دجلة وشركة يوروجيت الإستثمارية وشركة هيرمس.
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