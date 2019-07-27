شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة وغرفة الشركات تعلنان تفاصيل "بوابة العمرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غرفة شركات السياحة مؤتمرا صحفيا بمشاركة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، غدا الأحد، والذى سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل عمل بوابة العمرة المصرية، التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.

والبوابة المزعمة من المقرر أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، حيث أشار مشروع القرار إلى أن هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.

ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضَحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.