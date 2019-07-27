شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دباغة الجلود تخاطب مجلس الوزراء لتخصيص 25 ألف متر فى الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، مجلس الوزراء بتخصيص مساحة 25 ألف متر بمدينة الروبيكى للجلود، لعدد 70 مدبغة لم تنتقل للروبيكى حتى الآن.

وقال خطاب غرفة الدباغة – حصل الخليج 365 على نسخه منه – أن المساحة المطلوب تخصيصها سوف تستوعب الأعداد المتبقية من أصحاب المدابغ، وذلك لتوطين مدابغ مصر القديمة بمدينة الروبيكى.

تجدر الإشارة إلى أن هناك أزمة فى عدم انتقال 70 مدبغة من مصر القديمة إلى الروبيكى، لعدم توفير وحدات لهم.

وفى وقت سابق أرسلت شركة القاهرة للتطوير العمراني والصناعى، المسئولة عن إدارة أصول مدينة الجلود بالروبيكي، إنذارا بسحب 44 مدبغة لم تبدأ التشغيل الفعلي من إجمالى 134 وحدة تم نقلها إلى الروبيكى ضمن المرحلة الأولى.