21 مليون عملية مالية تسجلها المحافظ الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت المحافظ الالكترونية في المملكة 21 مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على 1.5 مليار ريال، فيما أضاف المستخدمون نحو 2.5 مليون بطاقة إلى المحافظ. كما شهد السوق السعودي توسعا كبيرا في توفير أجهزة نقاط البيع التي تعمل بخاصية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث تجاوز عددها 360 ألف جهاز.

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وتعرف المحفظة الرقمية بأنها سجل ينشأ في جهاز الكتروني من خلال برمجيات أو تطبيقات محددة، بحيث يكون لها قابلية حفظ قيمة واستخدامها لغرض الدفع، مثل شراء السلع أو الخدمات عبر نقاط البيع أو المتاجر الالكترونية.

وتهدف إلى إثراء بيئة المدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتوفير طرق دفع ميسرة وآمنة للوصول إلى شريحة العملاء الذين لا تغطيهم الخدمات المصرفية.

أنواع المحافظ الالكترونية: