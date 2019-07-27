شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات فريق العمل العـربى الدائم للطيف الترددى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف القاهرة الاجتماع 25 لفريق العمل العربى الدائم للطيف الترددى ابتداء من اليوم وحتى الأول من أغسطس، وخلال الاجتماع سيتم مناقشة عدة موضوعات هامة حيث سيتم الاطلاع على تقرير رئيس الفريق وتقارير رؤساء مجموعات العمل حول بنود جدول أعمال المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019.

كما ستتم مناقشة واعتماد المواقف النهائية للمجموعة العربية والوثائق العربية المقترحة فى هذا الصدد ومناقشة آلية عمل الفريق طوال فترة انعقاد المؤتمر وذلك وفقا للموقع الالكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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والطيف الترددى هو مورد طبيعى محدود، ويبدأ الطيف الترددى عملياً من التردد 9 كيلوهيرتز إلى الحد الأعلى الذى يمتد إلى 3000 جيجاهيرتز، وترجع محدودية الطيف الترددى إلى توفر التقنيات التى تتيح استخدام النطاقات الترددية المختلفة فى خدمات وتطبيقات كثيرة ومتنوعة.

ويقسم الطيف الترددى الطبيعى الى مجموعات وأجزاء، تحدد الصفات العامة وسلوك الترددات فى كل مجموعة فيه وكل جزء منه بما يتوافق مع كل خدمة، لذا فان اختيار التردد الملائم لاستعمال خدمة ما، من أهم الامور التى يجب توفرها أولا و لأجل توفير تلك المتطلبات.

و إدارة الطيف الترددى هى مجموعة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان الأداء المنظم والفعال للخدمات اللاسلكية المختلفة فى دولة ما ، ودون حدوث تداخلات ضارة، ونظراً لأن الترددات اللاسلكية لا تحدها الحدود الجغرافية للدول ، لذا فإن أنشطة إدارة الطيف الترددى تتسم بالعالمية وتتم وفقاً لأنظمة الراديو الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولى للاتصالات وهو إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ويختص بشتى أمور الاتصالات على المستوى العالمي.