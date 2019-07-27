شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تفوز بـ2 مليون سائح صينى خلال النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل السياحة الصينية أهمية كبرى لدول الشرق الأوسط، جيث تعتبر الصين من أكبر الدول المصدرة للسياحة سنويا فضلا عن تصنيفها من الجنسيات الأعلى إنفاقا حول العالم، لذلك بدأت دول المنطقة توجه خططها لإستقطاب أكبر عدد من السياحة الصينية.
ونجحت دبى فى الفوز بـ2 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجارى، وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري أن إجمالي عدد حركات الدخول والخروج للمسافرين الصينيين في دبي منذ العام الماضي حتى النصف الأول من عام 2019 سجل 2.85 مليون مسافر.
وقال إن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر وجهة مميزة بالنسبة للسائح الصيني بما تتمتع به الدولة من مقومات جذب سياحية فهي تجمع بين الأصالة والحداثة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات المسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لدعم تطلعات الدولة بتعزيز وتقوية العلاقات فيما بينها وبين جمهورية الصين في جميع المجالات، مما يسهم ذلك في نمو أعداد السياح الصينين الى الإمارات وزيادة معدلات الاستثمار الاقتصادي المتبادل بين البلدين.
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