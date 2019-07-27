شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسعار بسوق السمك و البوري لـ55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت27 - 7- 2019، استقرارا فى معظم الأصناف، مع ارتفاع أسعار البورى والجمبرى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
واستقر سعر البلطى1 ليتراوح سعر الكيلو منه بين 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما انخفض سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، ارتفع سعر البورى بين 42 - 55 جنيها للكيلو.
أما الجمبرى فارتفع سعره من ليتخطى الـ 300 ويسجل 320 لأعلى سعر ويبدأ من 85 جنيها والكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.
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