المحاكم التجارية تعقد 150 ألف جلسة والرياض تتصدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عقدت المحاكم التجارية نحو 150 ألف جلسة خلال العام الحالي 1440، مما أسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وسرعة الفصل في المنازعات، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ووفق إحصائية صادرة عن وزارة العدل، تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ63024 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ39262 جلسة، ثم الشرقية بـ27249 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ6877 جلسة، فيما كانت الحدود الشمالية الأقل في عدد الجلسات بـ276 جلسة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات الرقمية في القضاء التجاري المتخصص أسهمت في رفع سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.

Advertisements

ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل «الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى الكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس».

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعدا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ بما لا يتجاوز 3 جلسات.

وذكرت الوزارة أن من القرارات أيضا تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»، تفعيلا للتبليغ بالوسائل الالكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاض واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف الكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

مزايا المحاكم التجارية المتخصصة:

تعزيز بيئة قطاع الأعمال

سرعة الفصل

في المنازعات

رفع سقف الإنجاز والأداء

توفير الوقت والجهد على المستفيدين

التشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة

توفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة وحفظ الحقوق

الانسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030