مركز "مسار" يفتتح البرنامج التدريبي لتأهيل المقيمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فتتح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أمس, البرنامج التدريبي لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني, والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

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وأوضح الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن الهدف من عقد البرنامج التدريبي هو لإكساب المشاركين والمشاركات المفاهيم الحديثة لعمليات المراجعة الخارجية لتمكينهم من القيام بمهام المقيم الخارجي في منشآت التدريب بكفاءة عالية.

وأشار العبدالجبار بأن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة, والتقويم والاعتماد لتأهيل المقيمين المعتمدين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويشارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ويأتي عقد هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسة البرامج التدريبية والتي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.