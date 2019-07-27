شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سعودية تعتزم افتتاح أكاديمية للطيران فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم مجموعة "نيكسوس" السعودية للاستثمارات والمتخصصة في مجال الطيران افتتاح أول أكاديمية للطيران في العاصمة الرواندية كيجالي بنهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تستقبل الأكاديمية متدربين من داخل رواندا وسائر دول القارة ؛ إلا أن حجم الاستثمارات الخاصة بهذا المشروع لم يكشف عنه النقاب حتى الآن.

وتعد هذه الأكاديمية، التي أطلق عليها اسم "أكاديمية نيكسوس للتدريب"، هي الأولى من نوعها في رواندا وتأسست بموجب شراكة بين مجموعة "نيكسوس هولدنج" السعودية وشركة "اكاجيرا" الرواندية للطيران بموجب اتفاقية تبلغ فيها نسبة استحواذ كل منهما لأسهم الكيان الجديد 60% و40% على التوالي.

وتسعى مجموعة "نيكسوس" التي دخلت السوق الرواندية قبل نحو خمس سنوات إلى الانخراط في الاستراتيجية الرواندية الرامية إلى تنمية قطاع الطيران الوطني للبلاد.

وفي هذا الصدد، ثمن عبدالله السيد مؤسس ورئيس شركة "نيكسوس لخدمات الطيران" الجهود التي تبذلها السلطات الرواندية من أجل جعل شركة "رواند اير" شركة طيران قوية .. مضيفا أن شركته "تعهدت بالمساهمة في تأسيس نظام نقل جوي جيد في رواندا".

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وقال :"لقد اختارنا الاستثمار في رواندا لتمتعها بموقع استراتيجي، الأمر الذي سيسمح لنا بالوصول إلى أسواق المنطقة وأفريقيا بأسرها و إننا ملتزمون بتقديم خدمات عالية الجودة من أجل المساهمة الفعالة في نمو قطاع الطيران في رواندا خاصة وأفريقيا عامة".

وتنوي الأكاديمية الجديدة على مدار السنوات القليلة المقبلة تدريب أكثر من 2000 شخص على مختلف وظائف قطاع الطيران منها 370 متدربا كطيار ، و376 مهندس صيانة و285 فنيا لإصلاح الطائرات و500 متدرب على الخدمات الأرضية و500 متدرب لقطاع الضيافة الجوية وغيرها.

جدير بالذكر أن الشركة الرواندية "أكاجيرا" للطيران بدأت نشاطها عام 2008 في رواندا في مجال رحلات طيران الهليكوبتر المستأجرة ثم أطلقت نشاطها في مجال التدريب على قيادة الطائرات عام 2013 .

يشار إلى أن شركة "رواند اير" التى تعد المستفيد الأول من هذه الاتفاقية كانت قد أطلقت مطلع العام الجارى استراتيجية توسع عالمية طموحة لنشاطها خلال الفترة الماضية حيث دشنت خطوطا جوية مباشرة إلى إسرائيل والصين وتعتزم الانطلاق نحو الولايات المتحدة الأمريكية قريبا.