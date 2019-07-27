شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من بعض شركات تكنولوجية، وهو ما دفع "ناسداك" و"إس أند بي" لتحقيق أعلى مستويات قياسية على الإطلاق، كما ارتفع "داو جونز" مع صعود أسعار النفط.



وتترقب الأسواق المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع المقبل، وعلق مستشار البيت الأبيض على هذه المحادثات قائلا إنه لا يتوقع أن تسفر عن اتفاق.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار إضافية لو لم تجري الأمور بشكل جيد في المفاوضات.



وأظهرت بينات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نموا في قراءته الأولى بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وهو ما جاء أعلى من توقعات بنمو نسبته 1.9%.



وسوف يصدر الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء القادم قراره حول الفائدة، وتشير التوقعات بشكل كبير إلى انه سيخفض الفائدة.

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وفي سوق الخام، ارتفع ويست تكساس" بنسبة 0.3% وأغلق عند 56.20 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 55.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.1% مغلقا عند 63.46 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%، بينما سجل أعلى سعر عند 63.9 دولار واقل سعر عند 63.01 دولار.



وارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 27192 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، فيما بلغ أعلى مستوى عند 27213 نقطة وأقل مستوى عند 27123 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 91 نقطة) إلى 8330 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ اعلى مستوى عند 8339 نقطة وأقل مستوى عند 8291 نقطة.



وصعد "إس اند بي" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 8025 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، بينما بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 3027 نقطة وأقل مستوى عند 3012 نقطة.