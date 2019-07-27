شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بحوالي 3%..و"بتكوين" تتخلى عن مكاسبها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث عاودت الريبل نغمة المكاسب بينما تخلت "بتكوين" عن صعودها وتحولت إلى الانخفاض أدنى عشرة آلاف دولار.



ورغم المكاسب، إلا أن سوق العملات الرقمية وقع تحت ضغوط من إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم الأمريكية والدولار.



وتعرضت "بتكوين" وأخواتها لمبيعات مكثفة في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف بشأن العملة الرقمية التي تنوي "فيسبوك" طرحها.

Advertisements



كان السوق قد تلقى دعما بعد الإعلان عن عملة "فيسبوك"، ولكن بعد أن كشف مسؤولون عن مخاوفهم من استغلالها في أنشطة غير قانونية كتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات، تعرضت العملات الرقمية لمبيعات مكثفة أفقدتها أعلى مستويات سجلتها منذ يناير/كانون الثاني عام 2018.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بحوالي 3% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



أما "بتكوين"، فقد انخفضت بنسبة 0.3% إلى 9846 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 9955.8 دولار وأقل سعر عند 9645.3 دولار.