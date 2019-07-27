شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم وتجنب بعض المعادن النفيسة.



ومن المنتظر الأسبوع المقبل انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء، وسوف يعقبه قرار بشأن الفائدة وسط توقعات بخفضها.



وسوف تتجه الأنظار الأسبوع المقبل أيضاً نحو المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن مسؤولين أعربوا عن تشاؤمهم بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

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وصرح مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية "لاري كودلو" بأنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" مستعدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد بكين لو لم تمضي المفاوضات على ما يرام.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.09 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة تقل عن 0.1% إلى 16.397 دولار للأوقية، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ المعدن أعلى سعر عند 16.55 دولار وأقل سعر عند 16.355 دولار.