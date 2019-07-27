شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يتراجع متأثراً بانخفاض الإيرادات الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "إنتل" خلال تعاملات اليوم متأثرا بإعلان الشركة عن نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وبلغت صافي دخل الشركة التكنولوجية الأمريكية 4.18 مليار دولار (ما يعادل 92 سنتاً) للسهم في الربع الثاني من 5.01 مليار دولار (ما يعادل 1.05 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2018.



وتراجعت الإيرادات الفصلية لـ"إنتل" (INTC) إلى 16.51 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، بينما توفع محللون تحقيق إيرادات بحوالي 15.68 مليار دولار.

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وأسهمت الحوسبة السحابية بنحو 8.8 مليار دولار، وهو مجال تتنافس فيه عدة شركات تكنولوجية لعل أبرزها "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت".



وتتوقع "إنتل" تحقيق أرباح معدلة بنحو 1.24 دولار للسهم في الربع الثالث وإيرادات بنحو 18 مليار دولار في نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "إنتل" بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 51.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.5 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.