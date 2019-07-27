شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع بشكل قوي عقب الإعلان عن نتائج أعمال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" بشكل حاد خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان شركة التواصل الاجتماعي عن نتائج أعمال أعلى من التوقعات في الربع السنوي الثاني، مما دفع القيمة السوقية للشركة إلى الارتفاع بأكثر من ملياري دولار.



وارتفعت إيرادات "تويتر" (TWTR) بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الثاني كما بلغ متوسط مستخدمي المنصة 139 مليون مستخدم يوميا بزيادة نسبتها 14% من نفس الفترة عام 2018.



وارتفعت إيرادات لـ"تويتر" من الإعلانات إلى 277 مليون دولار في الربع الثاني بزيسادة نسبتها 21% من الربع الثاني عام 2018.

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وسجلت الشركة أرباحا بنحو 1.12 مليار دولار أو 1.43 دولار للسهم في الربع الثاني من 100 مليون دولار أو 13 سنتاً للسهم قبل عام، فيما بلغت الإيرادات 841 مليون دولار من 711 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.



وتتوقع الشركة تحثيق إيرادات بين 815 مليون و875 مليون دولار في الربع الثالث بينما تتوقع أرباحا تشغيلية بين 45 مليون و80 مليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تويتر" بحلول الساعة 19:33 جرينتش بنسبة 95% إلى 41.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 42.3 دولار وأقل سعر عند أربعين دولارا.