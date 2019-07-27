شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم متأثرا بقوة العملة الأمريكية بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن "بريكست" في ضوء تشكيل حكومة بريطانية جديدة بزعامة "بوريس جونسون".



وكان "جونسون" قد صرح بأنه سيعيد التفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن مسؤولين في بروكيل أكدوا أنه لا نية لإعادة التفاوض مجددا.

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وصرح وزير الشؤون الأوروبية في ألمانيا اليوم بضرورة التزام رئيس الوزراء البريطاني "جونسون" بالهدوء مشيراً إلى أن الحملة الانتخابية انتهت ولا داعي لإطلاق عبارات مستفزة، بل يجب اتخاذ مسار الحوار والمحادثات.



وتخشى الأسواق والشركات من اتجاه "جونسون" وفريقه نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من اكتوبر/تشرين الأول دون أي اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2385، وسجل أعلى مستوى عند 1.246 وأقل مستوى عند 1.2376، بينما بلغ 1.2388 الذي يعد أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان عام 2017.