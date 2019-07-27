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الذهب يغلق مرتفعاً لكنه يسجل خسائر هذا الأسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية وصعود الدولار، لكن المعدن النفيس لم يتمكن من محو خسائره الأسبوعية في ظل قوة العملة الأمريكية.


وتتجه أنظار الأسواق في الأسبوع القادم نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيقرر من خلاله مسار السياسة النقدية وسط توقعات بخفض معدل الفائدة.

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وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات حكومية اليوم عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثاني بينما توقع محللون نموا بنسبة 1.9%.


وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.09 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.


وفي ختام آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 إلى 1419.3 دولار للأوقية وسجل المعدن الأصفر خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.5%، فيما بلغ أعلى سعر عند 1424.8 دولار وأقل سعر عند 1412.9 دولار.

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