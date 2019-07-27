بعد تراجع سعره أمام الجنيه.. زيادة كبيرة في معروض الدولار بالصرافات

مصراوي

قال مسؤولون بصرافات إن هناك زيادة في المعروض من الدولار بسبب زيادة إقبال العملاء على بيع العملة الأمريكية بالصرافات بعد تراجع سعرها أمام الجنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 131 قرشًا، حيث وصل السعر يوم الخميس الماضي إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وقال المسؤولون إن الصرافات تلجأ إلى بيع الفائض لديها بالبنوك يوميًا وذلك لعدم وجود طلب كافي من العملاء على الشباك بالصرافات مما أثر على ربحية الصرافات.

وأضافوا أن تراجع الدولار بشكل متتالي دفع...