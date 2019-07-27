شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: كرتونة البيض بـ32.5 والدجاج بـ26 والبلدي بـ27 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم السبت 27 -7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31 - 32.5 جنيه من المزرعة ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها، وذلك حسب المنطقة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ"الخليج 365" أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى 26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وأشار إلى أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".